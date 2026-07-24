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Sambut Piala Presiden 2026, Berguinho Siap Bawa Persib Bandung Juara!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |00:01 WIB
Sambut Piala Presiden 2026, Berguinho Siap Bawa Persib Bandung Juara!
Sambut Piala Presiden 2026, Berguinho Siap Bawa Persib Bandung Juara. (Foto: Instagram/97berguinho)
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BANDUNG – Pemain asing Persib Bandung, Rosembergne da Silva atau yang akrab disapa Berguinho, menegaskan kesiapannya untuk membawa timnya tampil maksimal dalam ajang Piala Presiden 2026. Guna mencapai target tersebut, skuad berjuluk Maung Bandung itu terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana.

Persib dijadwalkan bersua Arema FC dalam laga pembuka fase Grup A Piala Presiden 2026. Pertandingan sengit ini bakal digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Sabtu 25 Juli 2026.

Berguinho mengungkapkan bahwa seluruh pilar Maung Bandung saat ini tengah melahap porsi latihan ketat demi mendulang hasil manis di turnamen pramusim tersebut.

"Bukan cuma saya, tapi juga teman-teman setim saya. Kami dari hari ke hari semakin membaik, menambah intensifkan porsi latihan agar bisa tampil baik di Piala Presiden dan hasilnya berlanjut di kompetisi-kompetisi lainnya," kata Berguinho dilansir dari laman Persib, Jumat (24/7/2026).

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Nikmati Menu Latihan Igor Tolic

Gelandang asal Brasil tersebut tak menampik bahwa masa persiapan awal selepas libur panjang terbilang tidak mudah. Kendati demikian, ia dan rekan-rekan setimnya tetap menikmati setiap menu latihan yang diberikan sang pelatih, Igor Tolic.

 

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