Daftar 11 Pemain Baru Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027, Ada yang dari Cape Verde!

Daftar 11 Pemain Baru Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027, Ada yang dari Cape Verde! (Dok laman Persebaya)

JAKARTA - Persebaya Surabaya tak main-main mempersiapkan tim untuk menghadapi Super League 2026-2027. Total 11 pemain telah didatangkan untuk memperkuat tim berjuluk Bajul Ijo tersebut.

1. Datangkan Sejumlah Pemain Baru

Ke-11 pemain yang didatangkan itu tersebar ke sejumlah posisi. Pemain baru itu mulai dari kiper hingga penyerang.

Dari ke-11 pemain baru itu, 6 merupakan pemain lokal dan sisanya pemain asing. Pemain itu berasal dari sejumlah negara, yaitu Tanjung Verde, Portugal, Kongo, dan Brasil.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Alex Martins. Ia tampil tajam selama 3 musim membela Dewa United.

Dia mencetak 21 gol pada musim 2023-2024, kemudian 26 gol pada musim 2024-2025.Ketajaman Alex tetap berlanjut pada musim 2025-2026 dengan koleksi 20 gol di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)

"Saya ingin memberikan kemampuan terbaik saya dan mencetak gol sebanyak mungkin. Yang terpenting, saya ingin membantu Persebaya terus bersaing di jalur juara," kata Alex dilansir dari laman Persebaya, Kamis (9/7/2026).

Nama lainnya yang menjadi sorotan adalah penyerang sayap Miguel Pereira. Ia didatangkan dari Lusitania FC Lourosa, yang bermain di kasta kedua Liga Portugal. Dalam tiga musim terakhir, ia menunjukkan performa yang konsisten dengan mencatatkan 70 penampilan, 17 gol, dan 10 assist.

"Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya bisa bergabung dengan Persebaya. Sejak awal saya mengetahui betapa besarnya klub ini dan saya langsung merasa antusias dengan kesempatan yang datang," ujar Miguel.