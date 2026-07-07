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Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia di Garuda Championship Series 2026: Garuda Asia Menang Telak 3-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |22:01 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia di Garuda Championship Series 2026: Garuda Asia Menang Telak 3-0
Timnas Indonesia U-17 menang telak 3-0 atas Timnas Malaysia U-17 di Garuda Championship Series 2026 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
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SOLO – Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Malaysia U-17 di Garuda Championship Series 2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/7/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Asia.

Tiga gol bagi Indonesia dihasilkan oleh Haikal Kamil (11’), Dhamar Try Kusuma (21’), dan I Dewa Gede Majesta (41’). Permainan dominan mereka sukses berbuah kemenangan telak.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Malaysia U-17 (Foto: Instagram/@famalaysia)
Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Malaysia U-17 (Foto: Instagram/@famalaysia)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Indonesia U-17 coba mendominasi di awal-awal laga. Gol langsung tercipta di menit ke-11. Penetrasi Chico di sisi kanan, diakhiri umpan tarik yang diselesaikan dengan baik oleh Haikal Kamil.

Sebuah peluang gagal jadi gol karena membentur tiang di menit ke-16. Selang lima menit, umpan panjang dari belakang, mampu diselesaikan Dhamar Try Kusuma dengan tenang. Skor jadi 2-0.

Malaysia bukannya tanpa peluang. Tembakan datar Muzakif di menit ke-35 sempat mengancam gawang Syahdan Caesar. Untungnya, bola dari jarak jauh itu bisa diamankan.

Indonesia bisa menambah gol di menit ke-41. Sepakan jarak jauh Chico menghantam tiang tapi bola muntah dicocor oleh I Dewa Gede Majesta. Skor 3-0 menutup babak pertama.

 

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