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Keisuke Honda Tawarkan Diri Jadi Pelatih Timnas Jepang Usai Gagal Total di Piala Dunia 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |15:13 WIB
Keisuke Honda Tawarkan Diri Jadi Pelatih Timnas Jepang Usai Gagal Total di Piala Dunia 2026
Keisuke Honda kesal dengan JFA usai mendengar kabar akan menawari Hajime Moriyasu perpanjangan kontrak sebagai pelatih Timnas Jepang (Foto: AFF)
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KEGAGALAN Timnas Jepang di Piala Dunia 2026 membuat Keisuke Honda kesal. Ia langsung menawarkan diri sebagai pelatih untuk menggantikan Hajime Moriyasu!

Timnas Jepang kandas di babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai kalah 1-2 dari Timnas Brasil. Padahal, Samurai Biru digadang-gadang bisa melaju paling tidak hingga perempatfinal.

1. Perpanjangan Kontrak

Hajime Moriyasu memberi penghormatan ke pemain Jepang kelar melawan Brasil perspectivefootball_id

Terhentinya Jepang bisa berimbas pada posisi pelatih Hajime Moriyasu yang kontraknya habis usai Piala Dunia 2026. Menurut kabar, PSSI-nya Jepang, JFA, siap menawari perpanjangan selama setahun.

Tapi, kabar itu ditanggapi negatif oleh Honda. Ia merasa keputusan JFA itu diambil hanya karena tidak ada kandidat lain yang dianggap layak atau siap menggantikan Moriyasu.

“Saya tahu ini akan kontroversial, tetapi biar saja saya bicara. Saya melihat berita mereka menawari Coach Hajime Moriyasu perpanjangan kontrak satu tahun,” cuit Honda via akun X @kskgroup2017, dikutip Kamis (2/7/2026).

“Tapi, itu tawaran untuk mengisi kekosongan belaka karena mereka tidak bisa mencari kandidat lain untuk pelatih berikutnya,” sembur mantan pemain AC Milan itu.

 

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