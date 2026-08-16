Alasan Como 1907 Uji Coba Lawan Arsenal dan Liverpool di Inggris

Como 1907 beruji coba melawan Arsenal dan Liverpool di Inggris dengan tujuan tertentu (Foto: Instagram/@comofootball)

LONDON – Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, mengungkap alasan menggelar dua laga uji coba melawan Arsenal dan Liverpool di Inggris. Ia ingin mempersiapkan anak asuhnya untuk kompetisi akbar musim depan.

Como 1907 sukses menahan Arsenal 1-1 pada laga uji coba pramusim yang digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Kamis 13 Agustus 2026 malam WIB. Kini, mereka bakal menghadapi Liverpool.

1. Penting untuk Pembentukan Karakter

Duel Liverpool vs Como 1907 itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield, Senin 17 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB. Laga itu jadi ujian lainnya bagi I Lariani jelang kick off Serie A 2026-2027 pekan depan.

Fabregas mengatakan, dua laga uji coba ini sangat penting buat karakter Como 1907. Ia ingin membiasakan anak asuhnya untuk tampil di hadapan sedikitnya 65 ribu orang.

“Ini adalah kesempatan yang hebat buat kami. Saya sangat menantikan melihat seperti apa anak-anak bermain di hadapan puluhan ribu orang dan bagaimana kami menghadapi atmosfer itu,” papar Fabregas, disitat dari Football Italia, Minggu (16/8/2026).

“Saya ingin melihat kami tetap bermain dengan menjadi diri sendiri, dengan karakter, dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan,” imbuh pria berpaspor Spanyol.