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Belum Puas di Posisi Ketiga, Eksel Runtukahu Patok Target Bawa Persija Jakarta Angkat Trofi Musim Depan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |15:19 WIB
Belum Puas di Posisi Ketiga, Eksel Runtukahu Patok Target Bawa Persija Jakarta Angkat Trofi Musim Depan
Pemain Persija Jakarta, Eksel Runtukahu. (Foto: Instagram/eksel_runtukahu)
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JAKARTA - Penyerang andalan Persija Jakarta, Eksel Runtukahu, memastikan diri bakal tetap berseragam merah khas Macan Kemayoran untuk mengarungi ketatnya kompetisi Super League 2026-2027. Keputusan pemain berusia 27 tahun ini untuk bertahan didasari oleh ambisi besar yang masih mengganjal dan ingin segera ia wujudkan bersama tim kebanggaan ibu kota tersebut.

Pada musim perdananya, Eksel tampil cukup menjanjikan dengan mencetak enam gol dari 23 pertandingan. Performa tersebut menjadi salah satu alasan Persija mempertahankan jasa sang penyerang.

1. Juara demi Jakmania

Eksel mengaku memiliki misi yang belum selesai bersama Persija Jakarta. Dia menilai tim ibu kota masih memiliki peluang untuk mencatatkan hasil lebih baik setelah mengakhiri musim lalu di posisi ketiga.

Menurut Eksel, Persija harus mampu meningkatkan pencapaian pada musim berikutnya. Dia pun bertekad membantu Macan Kemayoran bersaing untuk meraih gelar juara.

Eksel Runtukahu
Eksel Runtukahu

Ambisi tersebut juga ditujukan untuk para pendukung Persija, Jakmania, yang selalu memberikan dukungan kepada tim. Eksel ingin membalas kepercayaan tersebut dengan perjuangan maksimal di lapangan.

“Harapan saya buat Persija dan Jakmania, yang pasti kami harus berjuang untuk juara,” tutur Eksel dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (2/7/2026).

Selain itu, Eksel meminta Jakmania tetap memberikan dukungan sepanjang perjalanan musim baru. Dia berjanji akan terus bekerja keras demi membawa kebahagiaan kepada suporter Persija.

“Pesan saya untuk Jakmania agar tetap support dan tetap berjalan bersama. Semoga musim ini kita bawa Persija juara,” sambung Eksel.

 

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