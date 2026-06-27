Persita Tangerang Ditinggal Kapten Muhammad Toha Usai 9 Tahun Mengabdi

TANGERANG – Persita Tangerang harus mengucapkan selamat tinggal kepada kaptennya, Muhammad Toha. Setelah mengabdi nyaris satu dekade, ia memutuskan pergi dari Stadion Indomilk Arena, Legok.

Toha meninggalkan Persita setelah hampir satu dekade mengenakan jersey ungu kebanggaan klub. Ia bergabung sejak 2017 dan menjadi salah satu pemain yang memiliki peran besar dalam perjalanan tim.

Musim 2025-2026 menjadi tahun kesembilan Toha bersama Persita. Selama periode tersebut, ia tidak hanya menjadi pemain, tetapi juga sosok pemimpin di lapangan dan ruang ganti.

1. Konsisten

Bek kanan berusia 29 tahun itu mencatatkan penampilan ke-200 bersama Persita pada musim lalu. Dari 30 pertandingan di Super League 2025-2026, Toha tampil 29 kali dengan 27 laga sebagai starter.

Kontribusi tersebut membuat Toha menjadi salah satu pemain paling konsisten dalam skuad Persita. Kehadirannya dianggap sebagai gambaran profesionalisme, loyalitas, dan dedikasi terhadap klub.

Manajemen Persita mengapresiasi perjalanan panjang sang kapten yang telah memberikan banyak hal untuk tim. Toha meninggalkan klub dengan catatan sebagai salah satu pemain penting dalam sejarah klub.

“Saya ingin mencari pengalaman baru di luar sana dan semoga saya bisa mempertahankan karakter permainan, attitude, dan gaya hidup. Saya harus bisa memberi contoh buat pemain lain. Terutama pemain muda," kata Toha dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (27/6/2026).

Keputusan pergi dari Persita juga tidak membuat Toha melupakan dukungan para suporter. Ia menilai pendukung memiliki peran penting dalam memberikan energi bagi tim selama menjalani kompetisi.