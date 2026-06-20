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Target Juara Super League, Shin Tae-yong Siap Sulap Persija Jakarta Lewat Strategi Total Football

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |16:41 WIB
Target Juara Super League, Shin Tae-yong Siap Sulap Persija Jakarta Lewat Strategi Total Football
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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JAKARTA – Pelatih baru Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengusung misi besar dengan berencana menerapkan filosofi permainan total football untuk Skuad Macan Kemayoran. Strategi modern tersebut sengaja dipilih demi mendongkrak performa tim agar mampu merebut gelar juara Super League 2026-2027.

Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim 2026-2027 sendiri baru dijadwalkan bergulir pada awal September 2026. Guna mematangkan taktik baru ini, Persija akan langsung tancap gas memulai agenda persiapan tim pada pertengahan Juli 2026.

1. Bicara Filosofi Permainan

Shin Tae-yong mengatakan kekuatan sebuah tim tidak hanya ditentukan dari posisi pemain di atas kertas, tetapi juga melalui individu-individu yang mampu bergerak sebagai satu kesatuan. Jadi, dia mengusung filosofi permainan layaknya total football.

“Saya ingin Persija menjadi tim yang memiliki mobilitas tinggi. Selain kiper, sepuluh pemain lainnya harus bisa melakukan total football, lebih dari sekadar menjaga posisi mereka sendiri," kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Persija, Sabtu (20/6/2026).

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Saya ingin mengubahnya menjadi tim yang penuh semangat dan lincah,” tambahnya.

Pelatih berusia 57 tahun itu memahami bahwa untuk mencapai level permainan yang diinginkan tidak mudah. Karena itu, para pemain Persija wajib punya kebugaran fisik yang prima agar para pemainnya dapat bergerak di seluruh sisi lapangan.

 

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