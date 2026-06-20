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Shin Tae-yong: Mau Sukses di Persija Jakarta Artinya Harus Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |14:15 WIB
Shin Tae-yong: Mau Sukses di Persija Jakarta Artinya Harus Juara
Shin Tae-yong yakin sukses di Persija Jakarta artinya harus jadi juara (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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JAKARTA – Shin Tae-yong sadar gelar juara akan jadi tolok ukur seorang pelatih dianggap sukses di Persija Jakarta atau tidak. Untuk itu, ia bertekad sepenuhnya membawa tim jadi kampiun.

Polesan Shin memang diharapkan manajemen Persija bisa mempersembahkan gelar juara. Karena itu, ia diikat kontrak dengan durasi tiga musim.

1. Sukses Adalah Juara

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Shin mengatakan Persija memiliki basis suporter yang sangat besar. Jadi, gelar juara adalah tolak ukur utama bagi fans melihat kesuksesan tim kebanggaan.

“Kesuksesan itu sebenarnya, karena ini tim ibu kota dan punya banyak fans, bukankah harus juara?" kata Shin dilansir dari laman Persija, Sabtu (20/6/2026).

"Sukses adalah juara. Saya harus berani mengatakannya. Sukses artinya harus juara," tukas pria asal Korea Selatan itu.

 

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