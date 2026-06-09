Agenda Pertama Shin Tae-yong Usai Jadi Pelatih Persija Jakarta: Nonton Laga Timnas Indonesia vs Mozambik di SUGBK

JAKARTA – Pemandangan menarik tersaji di tribune VIP Barat Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (9/6/2026) malam WIB. Hanya berselang sehari setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong terlihat hadir langsung untuk menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia yang tengah unggul 1-0 atas Mozambik di babak pertama laga FIFA Matchday Juni 2026.

Seperti diketahui, sehari sebelum laga ini digelar, Shin Tae-yong baru saja diperkenalkan secara megah sebagai pelatih baru Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut berkomitmen membangun proyek jangka panjang setelah diikat dengan durasi kontrak selama tiga tahun.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Shin Tae-yong tiba di area stadion sekira pukul 20.08 WIB. Waktu kedatangannya tersebut tepat delapan menit setelah peluit sepak mula dibunyikan oleh wasit.

1. Tujuan STY

Pria yang akrab disapa STY ini tidak datang sendirian ke stadion, melainkan turut didampingi oleh sang penerjemah setianya, Jeong Seok-seo alias Jeje. Keduanya tampak serius menyaksikan jalannya pertandingan dari area VIP Barat.

Kehadiran pelatih berusia 55 tahun ini tentu bukan tanpa alasan, melainkan untuk memantau langsung performa para pemain Persija yang masuk ke dalam Skuad Timnas Indonesia asuhan John Herdman. Setidaknya ada empat nama penggawa Macan Kemayoran yang dipanggil, yakni Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, dan striker naturalisasi Mauro Zijlstra.

Shin Tae-yong saksikan laga Timnas Indonesia vs Mozambik. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Sebagai informasi tambahan, bentrok antara Timnas Indonesia vs Mozambik ini merupakan laga penutup dalam rangkaian agenda FIFA Matchday periode Juni 2026. Kedua tim bertarung habis-habisan demi mendulang tambahan poin krusial untuk mendongkrak posisi mereka di ranking FIFA.

Saat ini, Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat ke-119 dunia. Sementara itu, sang lawan yakni Mozambik, secara peringkat justru berada di atas kertas dengan menempati posisi ke-102 FIFA.