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5 Klub Top Super League dengan Jumlah Followers Terbanyak 2026, Nomor 1 Persib Bandung!

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |20:50 WIB
5 Klub Top Super League dengan Jumlah Followers Terbanyak 2026, Nomor 1 Persib Bandung!
Persib Bandung Juara 1 Followers Terbanyak (Foto: Instagram/@persib)
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DI era digital seperti sekarang, popularitas sebuah klub sepak bola tidak hanya diukur dari trofi dan prestasi di atas lapangan, tetapi juga dari seberapa besar kehadiran mereka di media sosial. Memasuki musim Super League 1 2026/27, data terbaru menunjukkan lima klub dengan basis penggemar digital terbesar di Indonesia. Siapa saja mereka?

1. Persib Bandung - 10,2 Juta Followers

Klub Liga 1 dengan Jumlah Followers Terbanyak 2026 (Foto: X/@westblueid_)
Klub Liga 1 dengan Jumlah Followers Terbanyak 2026 (Foto: X/@westblueid_)

Persib Bandung tampil sebagai raja media sosial di antara klub-klub Liga 1 musim 2026/27. Dengan total 10,2 juta followers, Maung Bandung membuktikan bahwa Bobotoh bukan sekadar slogan, melainkan komunitas raksasa yang nyata. Angka ini jauh melampaui klub-klub lainnya, menjadikan Persib sebagai klub paling populer di dunia maya sepak bola Indonesia.

2. Persija Jakarta - 4,6 Juta Followers

Di posisi kedua, Persija Jakarta mencatatkan 4,6 juta followers. The Jakmania yang tersebar di seluruh penjuru ibu kota dan Indonesia menjadi kekuatan digital tersendiri bagi klub kebanggaan warga Jakarta ini. Meski terpaut jauh dari Persib, angka ini tetap menempatkan Persija sebagai kekuatan media sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

3. Persebaya Surabaya - 2,7 Juta Followers

Persebaya Surabaya menempati posisi ketiga dengan 2,7 juta followers. Bonek Mania dikenal sebagai salah satu suporter paling fanatik di Indonesia, dan loyalitas mereka terbukti tidak hanya di tribun stadion, tetapi juga di platform digital. Kehadiran online yang kuat ini menjadi modal besar bagi Bajul Ijo dalam membangun brand klub.

 

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