Lolos ke Liga Champions, Como Incar Pemain Liverpool

JAKARTA - Como 1907 dilaporkan mengincar pemain sayap Liverpool, Federico, Chiesa, usai berhasil lolos ke Liga Champions musim depan.

1. Incar Chiesa

Diketahui, Chiesa mengalami masa sulit selama membela Liverpool. Sejak dibeli dari Juventus pada 2024 dengan banderol 12 juta euro, ia kesulitan bersaing.

Melansir Football Italia, Selasa (2/6/2026), Chiesa telah beberapa kali dikaitkan dengan kepulangannya ke Serie A.

Pasalnya, Chiesa minim kesempatan bermain. Meski total telah 36 kali tampil, mayoritas masuk dari bangku cadangan.

Total Chiesa hanya 5 kali turun sebagai starter, dengan 1 di antaranya di pertandingan Liga Inggris. Selama berseragam Liverpool, Chiesa telah menyumbang 3 gol dan 3 assist.

Dengan situasi Liverpool saat ini setelah Arne Slot dipecat dan kemungkinan Andoni Iraola jadi pelatih baru, tak menutup kemungkinan kesempatannya bermain bakal minim kembali.

Di tengah situasi ini, Calciomercato melaporkan Como 1907 siap mengajukan tawaran untuk pemain berusia 28 tahun itu. Como sendiri musim ini berhasil mengamankan tiket Liga Champions 2026-2027.

2. Kuota Pemain Binaan Lokal

Untuk tampil di Liga Champions, klub milik konglomerat asal Indonesia itu wajib memenuhi aturan soal pemain binaan lokal. UEFA mewajibkan setiap klub peserta Liga Champions memiliki 8 pemain binaan lokal dari 25 pemain skuad inti yang didaftarkan. Rinciannya, 4 pemain dari akademi klub dan 4 lainnya diperbolehkan pemain homegrown dari klub lain di Serie A.