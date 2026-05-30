HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Bantah Tunggak Gaji Pemain Setelah Dilarang FIFA Daftarkan Pemain Baru

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |15:13 WIB
Persib Bandung Bantah Tunggak Gaji Pemain Setelah Dilarang FIFA Daftarkan Pemain Baru
Persib Bandung memastikan tidak menunggak gaji pemain setelah terkena sanksi FIFA. (Foto: Persib.co.id)
PERSIB Bandung mendapat kabar kurang menggembirakan setelah masuk dalam FIFA Registration Ban List atau daftar larangan mendaftarkan pemain baru. Sanksi tersebut muncul saat Persib Bandung baru saja menuntaskan musim dengan meraih gelar juara Liga Indonesia untuk ketiga kalinya beruntun.

Nama Persib Bandung tercantum dalam daftar resmi FIFA yang memuat klub-klub yang sedang menjalani sanksi registrasi pemain. Dalam data tersebut, sanksi terhadap Persib Bandung mulai berlaku sejak Jumat 29 Mei 2026.

Persib Bandung dilarang FIFA mendaftarkan pemain baru. (Foto: Instagram/@liga1match)

1. Tak Ada Penjelasan Rinci dari FIFA

FIFA tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran yang menyebabkan Persib Bandung masuk dalam daftar tersebut. Namun, sanksi serupa umumnya berkaitan dengan sengketa kontrak, masalah administrasi, atau kewajiban keuangan yang belum diselesaikan.

Dalam keterangan FIFA, status sanksi Persib tertulis 'Until Lifted'. Itu artinya, larangan tersebut akan tetap berlaku hingga ada keputusan pencabutan setelah seluruh kewajiban yang dipersyaratkan diselesaikan.

Kondisi itu membuat Persib Bandung untuk sementara tidak bisa mendaftarkan pemain baru untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Status tersebut baru dapat berubah setelah proses penyelesaian perkara dan administrasi rampung.

Manajemen Persib Bandung bergerak cepat menanggapi munculnya nama klub dalam daftar sanksi FIFA tersebut. Mereka memastikan telah mengetahui perkara yang menjadi dasar keputusan sejak awal proses berlangsung.

"Menanggapi informasi mengenai status larangan registrasi pemain baru (transfer ban) dari FIFA yang saat ini beredar di publik, kami ingin menyampaikan bahwa Persib telah mengetahui dan mengikuti proses terkait perkara ini sejak awal," jelas Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu (30/5/2026).

 

