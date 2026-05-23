Rekap Pekan Ke-34 Super League 2025-2026: Persija Posisi 3, Persis Degradasi

JAKARTA - Pertandingan pekan ke-34 Super League 2025-2026 pada Sabtu (23/5/2026) telah rampung. Persija Jakarta menutup musim dengan menyegel posisi ketiga. Di sisi lain, Persis Solo terpaksa terdegradasi ke Championship 2026-2027.

1. Rekap Pekan ke-34 Super League 2025-2026

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- meraih kemenangan 3-0 atas Semen Padang di Jakarta International Stadium. Dengan kemengan ini, tim asuhan Mauricio Souza berada di posisi ketiga klasemen dengan 68 poin.

Persis Solo juga meraih kemenangan dengan 3-1 atas Persita Tangerang di Stadion Manahan Solo. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membuat Persis Solo untuk tetap bertahan di Super League 2026-2027.

Skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis- pun harus terdegradasi. Mereka menutup Super League 2025-2026 dengan duduk di posisi ke-16 dengan mengemas 34 poin.

Sementara itu, Bhayangkara FC menutup musim dengan kemenangan 7-0 atas PSBS Biak di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. Kemenangan itu mengantarkan Skuad Guardian -julukan Bhayangkara FC- menutup musim dengan menduduki posisi kelima dengan 53 poin.