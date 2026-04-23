Ketua Komite Wasit PSSI: Kinerja Wasit Super League dan Championship Alami Peningkatan Signifikan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |19:54 WIB
Yoshimi Ogawa menilai ada peningkatan kinerja wasit di Super League dan Championship. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
KETUA Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, menilai kinerja wasit di kompetisi Super League dan Championship menunjukkan tren peningkatan. Perbaikan itu terlihat jelas jika dibandingkan antara paruh pertama dan paruh kedua musim.

Yoshimi Ogawa mengungkapkan hasil tersebut merujuk pada data evaluasi yang telah dipaparkan secara internal. Tingkat akurasi pengambilan keputusan wasit disebut mengalami perbaikan meski masih ada sejumlah kesalahan di lapangan.

Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa. (Foto: PSSI)

1. Komitmen Tingkatkan Kualitas Perangkat Pertandingan

PSSI melalui Komite Wasit menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas perangkat pertandingan. Upaya itu dilakukan melalui program pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan.

“Saat ini kita bisa melihat adanya peningkatan, walaupun masih ada beberapa kesalahan. Itu sebabnya kami akan terus mendidik dan mendukung pengembangan wasit,” ujar Yoshimi Ogawa kepada wartawan, termasuk Okezone di GBK Arena, Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

2. Tak Ada Perlakuan Spesial ke Klub Tertentu

Memasuki fase akhir musim yang semakin krusial, PSSI memastikan tidak ada perlakuan spesial terhadap wasit. Hal itu berlaku untuk seluruh pertandingan, termasuk laga penentuan hingga pamungkas.

Yoshimi Ogawa menegaskan seluruh wasit tetap bekerja dengan standar yang sama. Pria asal Jepang itu mengatakan tidak ada kebijakan berbeda meski tekanan pertandingan semakin meningkat.

 

