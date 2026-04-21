KISAH kasus Hugo Samir menarik diulas. Winger Timnas Indonesia ini ternyata pernah terlibat insiden pemukulan di pertandingan EPA U-20.

Momen itu tepatnya terjadi pada 2023. Akibat ulahnya, Hugo Samir kena sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

1. Pemukulan di Pertandingan EPA U-20

Hugo Samir yang saat itu berstatus pemain Borneo FC U-20 kena hukuman dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI gara-gara pukul pemain lawan. Insiden tak terpuji itu dilakukan eks pemain Timnas Indonesia U-20 tersebut dalam laga Persib Bandung U-20 vs Borneo FC U-20 di EPA Liga 1 U-20 2023-2024 pada 14 Oktober 2023.

Kala itu, Hugo Samir memukul pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Aksinya langsung jadi sorotan besar.

Hugo pun langsung dijatuhi sanksi dari Komdis PSSI. Sesuai hasil sidang Komdis PSSI pada 18 Oktober 2023, pemain 18 tahun itu pun mendapat hukuman tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan plus denda Rp5.000.000.