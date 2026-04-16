Segini Kisaran Gaji Ciro Alves di Malut United

KISARAN gaji Ciro Alves di Malut United menarik diulas. Dengan kiprah yang fantastis, apakah dirinya mendapat bayaran tinggi?

Ya, Ciro Alves membela Malut United sejak awal musim. Pasalnya, dia berpisah dengan Persib Bandung usai ukir prestasi manis di sana.

1. Gabung Malut United

Ciro Alves resmi diumumkan sebagai pemain Malut United pada Juli 2025. Dia menandangani kontrak selama 2 tahun bersama klub berjuluk Laskar Kie Raha tersebut.

Ciro jadi satu dari sederet pemain Persib yang dibajak Malut United. Pada awal musim 2025-2026, total ada 4 pemain Persib yang hijrah ke klub tersebut. Keempat pemain tersebut adalah Tyronne del Pino, David da Silva, dan Gustavo Franca.

Kehadiran mereka tentu diharapkan bisa membawa Malut United berjaya. Sebab, selama berseragam Persib, nama-nama di atas termasuk Ciro bisa mempersembahkan dua gelar juara beruntun Liga 1.

Benar saja, di Malut United, Ciro langsung jadi pemain andalan. Dia total sudah mentas di 25 pertandingan dengan catatan 10 gol dan 4 assist. Kini, Malut United pun duduk di posisi keempat klasemen dengan 46 poin.