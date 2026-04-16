HOME BOLA LIGA INDONESIA

Curhat Bernardo Tavares Jelang Laga Persebaya Surabaya vs Madura United di Super League 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |01:05 WIB
Bernardo Tavares curhat jelang duel Persebaya Surabaya vs Madura United di lanjutan pekan ke-28 Super League 2025-2026. (Foto: Laman resmi Persebaya Surabaya)
PELATIH Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, dibuat pusing jelang menghadapi Madura United di pekan ke-28 Super League 2025-2026. Pasalnya, situasi klub berjuluk Bajul Ijo itu masih dibayangi masalah kebugaran pemain.

1. Persebaya Surabaya Baru Dibantai Persija Jakarta

Sesuai jadwal, Persebaya Surabaya akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 17 April 2026 pukuk 19.00 WIB. Namun, skuad Bajul Ijo tidak membawa modal bagus dalam menatap laga bertajuk Derby Suramadu tersebut.

Persebaya Surabaya kalah 0-3 dari Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Persebaya Surabaya menelan kekalahan 0-3 dari Persija Jakarta di pekan ke-27. Selain itu, skuad Bajul Ijo juga tidak dalam kondisi ideal menatap laga kontra Madura United. Bernardo Tavares mengungkap bahwa banyak pemainnya yang dibekap cedera dan sakit.

“Saat ini banyak pemain yang tidak bisa membantu tim. Saya berharap beberapa dari mereka bisa segera pulih untuk pertandingan berikutnya. Kami masih menghadapi situasi dengan banyak pemain yang cedera maupun sakit,” kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Kamis (16/4/2026).

Bernardo Tavares menjelaskan kondisi tersebut sudah terlihat dalam pertandingan terakhir melawan Persija Jakarta. Beberapa pemain harus bermain dalam kondisi belum sepenuhnya bugar.

Misalnya seperti Leo Lelis misalnya yang hanya mampu tampil satu babak karena mengalami masalah cedera. Sementara itu, kondisi Bruno Moreira dan kiper utama Ernando Ari juga masih belum sepenuhnya pasti.

 

