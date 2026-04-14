Pesan Marc Klok kepada Bobotoh: Persib Bandung Siap Berjuang Sampai Akhir!

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, menebar ancaman bagi para pesaing dengan menegaskan bahwa timnya akan tampil habis-habisan di tujuh laga sisa Super League 2025-2026. Ambisi besar ini diusung demi mengamankan posisi puncak sekaligus menyegel gelar juara di akhir kompetisi.

Saat ini Skuad Maung Bandung —julukan Persib— berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 64 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 60 poin.

Marc Klok mengatakan sangat senang timnya saat ini dalam kepercayaan diri yang bagus dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Hal itu tentunya menjadi modal mereka untuk meraih hasil maksimal dalam setiap laga.

Apalagi tim asuhan Bojan Hodak baru saja menang 3-2 atas Bali United. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pekan lalu.

Persib Bandung

1. Dukungan Bobotoh

Bagi Klok, kemenangan atas Bali United begitu penting. Ia pun berharap bobotoh terus mendukung Persib sampai akhir demi gelar juara Super League 2025-2026.

"Tambahan tiga poin penting dan karakter hebat didorong dukungan luar biasa dari Bobotoh," tulis Instagram Marc Klok @marcklok, dikutip Selasa (14/4/2026).