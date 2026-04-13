Tinggal 7 Laga Lagi, Ini Pesan Spesial Bojan Hodak agar Persib Bandung Tak Terpeleset dari Puncak Klasemen

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan kepada anak asuhnya untuk tidak cepat puas meski saat ini nyaman bertengger di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan koleksi 64 poin. Juru taktik asal Kroasia tersebut mengingatkan bahwa margin poin yang tipis membuat perjuangan menuju tangga juara masih sangat panjang dan penuh tantangan.

Skuad Maung Bandung –julukan Persib– baru saja mengamankan poin penuh setelah menang tipis 3-2 dalam laga pekan ke-27. Pertandingan dramatis tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 13 April 2026 kemarin.

Bojan Hodak mengatakan Persib tidak boleh berlarut-larut dalam euforia kemenangan atas Bali United. Sebaliknya, Persib Bandung harus segera berbenah diri dan mengevaluasi kekurangan agar tampil lebih klinis di pertandingan-pertandingan mendatang.

Dalam laga terdekat, Persib dijadwalkan akan bertandang menghadapi Dewa United pada pekan ke-28. Duel krusial tersebut akan dihelat di Banten International Stadium (BIS), pada 20 Mei 2026 mendatang.

"Fokus untuk menghadapi laga berikutnya," kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib, Senin (13/4/2026).