Adu Kisaran Gaji Fantastis Bojan Hodak di Persib Bandung dengan John Herdman, bak Bumi dan Langit?

ADU kisaran gaji fantastis Bojan Hodak di Persib Bandung dengan John Herdman menarik untuk dibahas. Sebab ada rumor gaji yang didapatkan Bojan Hodak lebih besar ketimbang pelatih Timnas Indonesia.

Satu hal yang pasti, angka-angka yang beredar di permukaan menunjukkan betapa bernilainya peran mereka dalam ambisi besar memajukan sepak bola Tanag Aiur, baik di level klub maupun internasional.

Bojan Hodak, yang awalnya datang sebagai sosok pengganti, kini telah membuktikan kapasitasnya sebagai arsitek kesuksesan Maung Bandung. Di sisi lain, PSSI telah resmi mengikat John Herdman untuk memulai proyek baru bersama Skuad Garuda mulai tahun 2026.

1. Perbedaan Gaji

Menariknya, meskipun melatih tim nasional sering dianggap sebagai puncak karier, kekuatan finansial klub raksasa seperti Persib Bandung justru tampak lebih agresif. Berdasarkan kabar yang beredar, pendapatan Bojan Hodak ditaksir menembus angka Rp10 miliar per musim. Jika dikonversi, pelatih asal Kroasia tersebut mengantongi sekitar Rp830 juta setiap bulannya.

Bojan Hodak di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Nilai ini ternyata melampaui estimasi gaji yang diterima John Herdman di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Jurnalis asing, Ben Steiner, melalui akun X-nya membocorkan bahwa mantan pelatih timnas Kanada itu menerima upah sebesar 40.000 USD atau setara Rp671 juta per bulan.

Perbedaan yang cukup mencolok ini mempertegas posisi Persib sebagai kekuatan ekonomi yang luar biasa di Super League.

2. Target Tinggi di Balik Angka Miliaran

Besarnya gaji yang digelontorkan tentu berbanding lurus dengan ekspektasi yang dibebankan. Bagi Bojan Hodak, manajemen Pangeran Biru menyiapkan kontrak baru sebagai bentuk apresiasi atas stabilitas tim yang kini berpeluang besar mencetak sejarah hattrick juara Super League.