Regis Le Bris Ungkap Kunci Sunderland Bungkam Tottenham Hostpur

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |16:34 WIB
Sunderland menang 1-0 atas Tottenham Hotspur berkat gol Nordi Mukiele (Foto: Sunderland)
SUNDERLAND – Pelatih Sunderland, Regis Le Bris, mengungkap kunci anak asuhnya membungkam Tottenham Hostpur di pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026. Ia mengatakan, dominasi dan efisiensi permainan menjadi faktor utama kemenangan The Black Cats dalam pertandingan itu.

Sunderland sukses menumbangkan Tottenham Hotspurs 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, Inggris, Minggu 12 April 2026 malam WIB.

1. Ketat

Newcastle United vs Sunderland di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Sunderland)

Laga berjalan ketat sejak peluit dibunyikan oleh wasit. Kedua tim saling mengancam dengan pola serangan yang cepat dan permainan terbuka. Meski demikian, Sunderland nampak bermain lebih efektif.

Hasilnya manis, Sunderland mampu memecah kebuntuan lewat gol tunggal Nordi Mukiele (61’). Tendangan pemain berpaspor Prancis itu membentur kaki bek lawan, dan berhasil mengelabui kiper Antonin Kinsky.

Selepas pertandingan, Le Bris mengakui timnya meraih kemenangan dengan susah payah. Walau begitu, pelatih berusia 50 tahun tersebut senang Sunderland mampu bermain efektif dan adaptif untuk memenangkan pertandingan.

“Pertandingan ini sulit dipersiapkan setelah jeda panjang dan dengan pelatih baru untuk Tottenham. Para pemain bermain bagus karena kami harus mampu beradaptasi dan tetap proaktif dalam membaca dan memperbaiki berbagai masalah, sekaligus menerapkan permainan kami sendiri,” kata Le Bris dilansir dari laman resmi Sunderland, Senin (13/4/2026).

“Kami tidak memiliki banyak peluang, tetapi kami memiliki beberapa kesempatan di dekat kotak penalti. Umpan terakhir tidak selalu sempurna, tetapi saya pikir secara keseluruhan kami bermain bagus sore ini,” sambung pria asal Prancis itu.

 

