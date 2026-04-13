LINK live streaming Liverpool vs Paris Saint-Germain (PSG) di perempatfinal Liga Champions 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan leg kedua yang digelar di Stadion Anfield, pada Rabu 15 April 2026 pukul 01.55 WIB tersebut dapat Anda saksikan secara streaming melalui channel beIN Sports 1 di Vision+, dengan klik di sini.

Pada leg pertama, Paris Saint-Germain berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 atas Liverpool. Meski demikian, situasi masih sangat terbuka karena leg kedua akan berlangsung di Anfield stadion yang dikenal dengan atmosfer luar biasa dan kerap menjadi faktor kunci kebangkitan Liverpool.

Dukungan penuh dari para suporter bisa menjadi energi tambahan bagi The Reds untuk membalikkan keadaan dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya.

Kini giliran Liverpool bermain di hadapan pendukungnya sendiri, dituntut tampil agresif sejak awal laga untuk mengejar defisit gol. Dengan kekuatan lini serang yang mereka miliki, peluang untuk comeback tetap terbuka lebar jika mampu memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal.

Di sisi lain, PSG datang dengan kepercayaan diri tinggi usai kemenangan di leg pertama. Wakil Prancis tersebut diprediksi tetap mengandalkan permainan cepat dan efektif untuk meredam tekanan tuan rumah sekaligus mengamankan tiket ke semifinal.