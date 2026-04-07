HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Jadi Bulan-bulanan Setelah Timnas Futsal Indonesia Menang 1-0 atas Malaysia di Piala AFF Futsal 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |18:00 WIB
Masyarakat Malaysia Jadi Bulan-bulanan Setelah Timnas Futsal Indonesia Menang 1-0 atas Malaysia di Piala AFF Futsal 2026
Timnas Futsal Indonesia menang 1-0 atas Malaysia di Piala AFF Futsal 2026. (Foto: Instagram/@timnasfutsal)
MASYARAKAT Malaysia dengan akun X, @FlirmitimM, menjadi bulan-bulanan setelah Timnas Futsal Indonesia menang 1-0 atas Malaysia di laga kedua Grup B Piala AFF Futsal 2026 yang berlangsung di Nonthaburi Sports Complex Gymnasium, Nonthaburi, Thailand pada Selasa (7/4/2026) sore WIB. Akun ini menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia karena ulahnya sendiri.

Kelar pertandingan, akun @theaseanball membagikan hasil akhir Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia. Dalam unggahan itu, akun @FlirmitimM meledek Timnas Futsal Indonesia yang cuma menang 1-0 atas Malaysia.

Masyarakat Malaysia bikin kesalahan saat meninggalkan komentar. (Foto: X/@FlirmitimM)
Masyarakat Malaysia bikin kesalahan saat meninggalkan komentar. (Foto: X/@FlirmitimM)

“Cuma menang 1-0 di kandang sendiri. Satu gol hiburan buat tuan rumah,” tulis akun @FlirmitimM.

1. Indonesia Bukan Tuan Rumah Piala AFF Futsal 2026

Komentar akun @FlirmitimM di atas menarik perhatian pencinta futsal Tanah Air untuk bersuara. Sebab, apa yang dikatakan @FlirmitimM salah besar.

Sekadar diketahui, Indonesia bukan tuan rumah Piala AFF Futsal 2026. Tuan rumah Piala AFF Futsal 2026 adalah Thailand. Karena itu, akun di atas menjadi bulan-bulan netizen Indonesia.

“Main di Thailand kok kamu bilang main di kandang sendiri. Kalau timnas kamu kalah, kalah saja. Tak usah banyak cakap,” tulis akun @emp3_ror .

“Sudah jelas home tournament itu Thailand,” sambung akun @FhVideo33630.

 

