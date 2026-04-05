Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs Persib Bandung di Babak Pertama: Ramon Tanque Bawa Maung Bandung Unggul 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |19:56 WIB
Semen Padang vs Persib Bandung di babak pertama. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

PADANG - Persib Bandung berhasil memimpin 1-0 atas tuan rumah Semen Padang pada babak pertama dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga sengit ini digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, pada Minggu (5/4/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Meski secara peringkat bak bumi dan langit, Semen Padang tampil cukup agresif sejak menit awal dalam menggempur pertahanan Persib Bandung.

Sementara itu, Persib Bandung melancarkan tendangan on target pertamanya pada menit ke-16 lewat Beckham Putra. Pangeran Biru —julukan Persib Bandung— terus mencari celah untuk menembus pertahanan rapat tuan rumah.

Skuad Kabau Sirah —julukan Semen Padang— menciptakan peluang emas di menit ke-26 lewat tendangan Maicon yang masih melenceng tipis. Setelah melancarkan serangan demi serangan, Persib Bandung akhirnya membuka keran gol pada menit ke-32 lewat sontekan Ramon Tanque.

Semen Padang vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Di menit ke-40, Thom Haye nyaris menggandakan keunggulan untuk Persib Bandung. Namun sayang, tendangannya melambung tinggi. Pada akhirnya, Pangeran Biru unggul 1-0 atas Semen Padang di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement