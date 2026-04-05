Hasil Semen Padang vs Persib Bandung di Babak Pertama: Ramon Tanque Bawa Maung Bandung Unggul 1-0

PADANG - Persib Bandung berhasil memimpin 1-0 atas tuan rumah Semen Padang pada babak pertama dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga sengit ini digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, pada Minggu (5/4/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Meski secara peringkat bak bumi dan langit, Semen Padang tampil cukup agresif sejak menit awal dalam menggempur pertahanan Persib Bandung.

Sementara itu, Persib Bandung melancarkan tendangan on target pertamanya pada menit ke-16 lewat Beckham Putra. Pangeran Biru —julukan Persib Bandung— terus mencari celah untuk menembus pertahanan rapat tuan rumah.

Skuad Kabau Sirah —julukan Semen Padang— menciptakan peluang emas di menit ke-26 lewat tendangan Maicon yang masih melenceng tipis. Setelah melancarkan serangan demi serangan, Persib Bandung akhirnya membuka keran gol pada menit ke-32 lewat sontekan Ramon Tanque.

Di menit ke-40, Thom Haye nyaris menggandakan keunggulan untuk Persib Bandung. Namun sayang, tendangannya melambung tinggi. Pada akhirnya, Pangeran Biru unggul 1-0 atas Semen Padang di babak pertama.