Pesan Berkelas Thom Haye untuk Skuad Persib Bandung: Percaya Diri Adalah Kunci untuk Juara!

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Thom Haye, menegaskan skuadnya sama sekali tidak merasa terbebani dengan ekspektasi tinggi untuk merengkuh gelar juara Super League 2025-2026. Meskipun Maung Bandung saat ini berada di posisi terdepan, Haye menilai situasi tersebut justru menjadi motivasi tambahan bagi seluruh anggota tim.

Skuad Maung Bandung –julukan Persib– berada di puncak klasemen dengan 58 poin. Mereka unggul empat poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua dengan 54 poin.

Thom Haye mengatakan timnya tidak boleh berpuas diri karena kompetisi masih panjang. Dia pun sejauh ini cukup nyaman dengan Persib menempati posisi puncak klasemen.

1. Mentalitas Pemenang di Tengah Persaingan

“Kami menciptakan posisi yang bagus di klasemen, tapi kami semua tahu ini belum selesai. Saya tidak melihat adanya tekanan. Saya pikir semuanya datang ke klub ini untuk berjuang dan memenangkan liga,” kata Thom Haye, dikutip Jumat (3/4/2026).

“Kami harus percaya pada diri kami sendiri. Kami berada di posisi yang bagus. Terpenting, Jika kami mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan, kami punya peluang besar untuk menang,” tambahnya.