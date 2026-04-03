Penyebab Ryo Matsumura dan Alan Cardoso Absen di Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |14:46 WIB
Penyebab Ryo Matsumura dan Alan Cardoso Absen di Laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta
Ryo Matsumura absen di laga Bhayangkara FC vs Persija Jakarta. (Foto: iLeague)
BHAYANGKARA FC harus gigit jari karena tidak bisa memainkan dua bintangnya, Ryo Matsumura dan Alan Cardoso, saat melawan Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025-2026. Hal itu disebabkan karena adanya klausul khusus dalam kontrak mereka. 

Bhayangkara FC akan menjamu Persija Jakarta di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Lampung, Minggu 5 April 2026 pukul 15.30 WIB. Pertandingan itu menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan guna mendongkrak posisi di papan klasemen sementara Super League 2025-2026. 

1. Ryo Matsumura dan Alan Cardoso Pemain Pinjaman dari Persija Jakarta

Namun, sialnya Bhayangkara FC harus mendapat kabar kurang sedap jelang menatap laga krusial kontra Persija Jakarta. Skuad polesan Paul Munster dipastikan tidak dapat memainkan Ryo Matsumura dan Alan Cardoso. Bukan karena cedera atau akumulasi kartu, melainkan karena ada klausul khusus yang terikat dalam kontrak mereka. 

Ryo Matsumura dan Alan Cardoso merupakan pemain pinjaman dari Persija Jakarta. Artinya, klausul khusus yang tertuang adalah Bhayangkara FC tidak boleh memainkan dua pemain anyarnya itu ketika menghadapi tim asalnya, yakni Macan Kemayoran. 

2. Bhayangkara FC Siap Ikuti Aturan

Kendati demikian, Sumardji selaku COO Bhayangkara FC mengaku tidak risau dengan situasi tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional itu menyampaikan pihak klub sudah mengetahui konsekuensi tersebut sejak awal dan menghormati kesepakatan profesional yang ada.

"Ryo Matsumura dan Allan dipastikan tidak bisa main karena ada kesepakatan di dalam kontraknya. Saya tidak masalah dengan ini," kata Sumardji, Okezone mengutip dari laman I.League, Jumat (3/4/2026). 

 

