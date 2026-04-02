Bhayangkara FC vs Persija Jakarta: Dony Tri Bawa Modal Penting Usai Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026

JAKARTA – Bintang muda Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas, mengusung misi besar untuk membawa timnya mengamankan kemenangan saat bersua Bhayangkara FC. Bek kiri andalan Macan Kemayoran ini mengaku sangat termotivasi usai menunjukkan performa impresif bersama Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 beberapa waktu lalu.

Pertemuan Bhayangkara FC vs Persija merupakan laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 dan akan berstatus pertandingan tandang untuk Dony Tri cs. Tepatnya laga krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, pada Minggu 5 April 2026 mendatang.

Dony Tri Pamungkas mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya saat mendapatkan kesempatan turun laga dalam laga nanti. Kemenangan adalah target utama timnya guna terus menempel ketat para pesaing di papan atas klasemen.

"Pasti kami akan memberikan yang terbaik. Target kami ya pasti kita jauh ke Lampung supaya kita bisa mendapatkan 3 poin," kata Dony Tri Pamungkas di Jakarta, dikutip Kamis (2/4/2026).

1. Ambisi Menjaga Peluang Juara

Pemain berposisi bek kiri itu menegaskan timnya tidak boleh hilang poin jika ingin menjaga kans menjadi juara kompetisi kasta teratas di tanah air. Hal itu dikarenakan persaingan papan atas cukup ketat dengan selisih poin yang sangat tipis antar tim.