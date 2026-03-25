Kisah Pemain Indonesia Main di Crystal Palace, Putuskan Pensiun di Tanah Air karena Fokus Kuliah

KISAH pemain Indonesia Alexandre Etienne, pernah main di Crystal Palace sebelum akhirnya pensiun di Tanah Air karena fokus kuliah akan diulas Okezone. Ketika mendengar nama Crystal Palace, pikiran mayoritas orang Indonesia langsung mengarah ke Jairo Riedewald.

Sebab, Jairo Riedewald yang hampir dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), sempat tujuh musim (2017-2024) memperkuat The Eagles -julukan Crystal Palace. Namun, usut punya usut bukan hanya Jairo Riedewald, pemain berdarah Indonesia yang pernah merumput bersama Crystal Palace.

1. Main di Akademi Crystal Palace

Alexandre Etienne merupakan pesepakbola berdarah Indonesia dan Prancis. Pada 2020 atau di usia 17 tahun, Alexandre Etienne hengkang ke Inggris. Di Inggris, ia berlatih bersama akademi Crystal Palace selama satu tahun.

Namun, Alexandre Etienne gagal menembus skuad utama Crystal Palace. Ia pun kemudian hengkang ke Boreham Wood U-19. Saat itu, tim senior Boreham Wood eksis di Liga 5 Inggris.

“Banyak yang tanya saya main di mana dan di klub apa. Saya mengawali karier sepakbola saya di Inggris. Jadi di umur 17, saya main di Inggris di salah satu sekolah sepakbola Crystal Palace. Di situ saya main selama satu tahun,” kata Alexandre Etienne, Okezone mengutip dari akun TikTok-nya, @alextienne_7.

2. Balik ke Indonesia karena Cedera Lutut

Satu tahun bersama Boreham Wood, Alexandre Etienne memilih pulang ke Indonesia. Ia pulang ke Indonesia untuk pemulihan cedera lutut.