HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa, Menolak Gabung Tim Eropa demi Bertahan di Persipura Jayapura

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |13:14 WIB
Simak kisah legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa yang menolak gabung tim Eropa demi bertahan di Persipura Jayapura
KISAH legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah menolak gabung tim Eropa demi bertahan di Persipura Jayapura.

Boaz kerap dianggap talenta sepakbola terbaik yang pernah lahir di bumi Indonesia. Ia punya paket lengkap sebagai juru gedor, punya lari cepat, gocekan maut, sepakan akurat, dan kedua kaki hingga kepalanya sama-sama tajam!

1. Dihabiskan di Persipura Jayapura

Boaz Solossa PSSI

Sebagian besar karier Boaz dihabiskan bersama Persipura sejak 2004. Menurut data Transfermarkt, Bochi –sapaan akrabnya- mengukir 99 gol dan 35 assist dalam 226 pertandingan di semua kompetisi untuk Mutiara Hitam.

Sumbangsih itu berbuah empat trofi Liga Indonesia. Belum lagi, Boaz tiga kali menjadi top skor kompetisi domestik. Sebuah pencapaian yang belum bisa disamai oleh striker-striker lokal lain.

Bakat besarnya banyak dianggap kurang mencapai potensi maksimal gara-gara tidak pernah berkarier di luar negeri. Boaz sebetulnya bukan tidak dilirik. Dua kesebelasan Eropa sempat berusaha memboyongnya.

VVV-Venlo pernah ingin membajak Boaz ke Belanda pada awal 2011. Hal serupa coba dilakukan Cesena yang hendak membawanya ke Italia.

 

