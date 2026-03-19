Mantan Pelatih AC Milan Marco Giampaolo Resmi Latih Emil Audero di Cremonese

KLUB kiper Timnas Indonesia Emil Audero, Cremonese, resmi memecat pelatih Davide Nicola. Sebagai gantinya, manajemen klub menunjuk mantan pelatih AC Milan, Marco Giampaolo.

1. Davide Nicola Gagal Mengangkat Performa Cremonese

Cremonese memecat Davide Nicola pada Rabu 18 November 2026 waktu setempat. Pemecatan itu dibuat setelah manajemen melakukan evaluasi buntut kekalahan telak 1-4 dari Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026.

Davide Nicola resmi dipecat Cremonese .

Kekalahan tersebut memperpanjang tren negatif Cremonese. Emil Audero dan kawan-kawan puasa kemenangan dalam 15 pertandingan terakhir Liga Italia 2025-2026, dengan rincian 11 kekalahan dan empat hasil imbang.

Pada hari yang sama, Cremonese langsung menunjuk Marco Giampaolo sebagai pelatih kepala. Figur 58 tahun itu ditunjuk karena memiliki segudang pengalaman di sepakbola Italia.

“US Cremonese mengumumkan telah menunjuk Marco Giampaolo sebagai pelatih kepala tim utama,” tulis Cremonese dalam laman resmi mereka, Kamis (19/3/2026).

“Dengan pengalaman 345 pertandingan di Serie A dalam rentang karier selama 20 tahun, pelatih asal Abruzzo tersebut menjadi salah satu sosok paling berpengalaman di kasta tertinggi Liga Italia,” sambung Cremonese.