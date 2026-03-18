Pelatih Davide Nicola Terancam Ditendang dari Cremonese, Bagaimana Nasib Emil Audero Cs?

CREMONA – Kursi kepelatihan Cremonese tengah memanas seiring kabar Davide Nicola yang berada di ambang pemecatan. Kabar baiknya, Emil Audero cs tak perlu risau karena manajemen klub dirumorkan sudah menemukan sosok pengganti Nicola.

Sosok Marco Giampaolo dilaporkan menjadi kandidat terdepan untuk menggantikan posisi Nicola sebagai pelatih baru I Grigiorossi—julukan Cremonese. Giampaolo dipercaya mampu menyelamatkan tim dari keterpurukan.

Laporan dari Calcio Cremonese menyebutkan masa depan Nicola terancam setelah Emil Audero dan kolega menelan kekalahan telak 1-4 dari Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Media tersebut mengklaim pihak manajemen telah mengambil keputusan tegas terkait nasib juru taktik berusia 53 tahun tersebut.

“Sehari setelah kekalahan telak 1-4 di kandang dari ACF Fiorentina, pihak klub dikabarkan telah mengevaluasi masa depan pelatih asal Piemonte tersebut dan, menurut laporan terbaru, memutuskan untuk memberhentikannya dari jabatannya,” tulis Calcio Cremonese dalam laporannya, Rabu (18/3/2026).

Kabarnya, manajemen Cremonese sudah menemukan sosok yang dianggap tepat untuk memimpin kebangkitan tim. Sosok itu adalah Giampaolo, pelatih berpengalaman yang sudah malang melintang menangani berbagai klub besar di Italia.

“Sebagai pengganti, nama Marco Giampaolo saat ini menjadi kandidat terdepan,” tambah laporan tersebut.