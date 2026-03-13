Alasan PSSI Izinkan John Herdman Panggil 41 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |22:00 WIB
Alasan PSSI Izinkan John Herdman Panggil 41 Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, membuat keputusan mengejutkan dengan merilis daftar raksasa berisi 41 pemain untuk memperkuat Skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Langkah ini mencuri perhatian publik sepak bola Tanah Air lantaran jumlah personel yang dipanggil jauh melampaui kuota standar tim nasional pada umumnya.

Jumlah tersebut terbilang cukup banyak dibandingkan pemanggilan pemain pada umumnya. Biasanya pelatih hanya memanggil sekitar 20 hingga 25 pemain untuk persiapan pertandingan internasional.

Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, ingin mengenal lebih dekat seluruh pemain yang berpotensi memperkuat Skuad Garuda.

“Wajar (pemanggilan pemain dalam jumlah banyak). Karena kan dia pengin tahu semua. Ya kan? Dia ingin tahu semua pemain Timnas yang pernah dipanggil, ya wajar dia meminta semuanya karena dia ingin coba semua. Pengin tahu lah dia semua. Wajar banget," kata Arya kepada awak media di Jakarta, dikutip pada Jumat (13/3/2026).

1. Misi Pengenalan Pemain

Arya menilai langkah tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh pelatih baru. Pria berkacamata itu juga menyebut Herdman ingin melihat langsung kemampuan para pemain yang sebelumnya pernah mendapat kesempatan membela tim nasional.

Arya Sinulingga. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Ini sudah wajar dia panggil seluruhnya gitu. Dan juga pemain lokal yang masih belum pernah dipanggil juga dipanggil lagi sama dia kan," terang Arya.

Dari total 41 pemain yang dipanggil untuk persiapan laga Timnas Indonesia di FIFA Series, satu nama dipastikan tidak dapat bergabung. Pemain tersebut adalah Miliano Jonathans yang tengah mengalami cedera serius.

Miliano harus menepi setelah mengalami cedera anterior cruciate ligament atau ACL injury. Cedera tersebut membuatnya membutuhkan waktu pemulihan cukup panjang sebelum kembali bermain.

 

