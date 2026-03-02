Jadwal Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini

SURABAYA – Persebaya Surabaya terus berbenah demi mengamankan poin penuh saat menjamu pemuncak klasemen, Persib Bandung, dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares kini tengah memfokuskan latihan pada aspek penyelesaian akhir agar setiap peluang yang diciptakan skuad Bajul Ijo –julukan Persebaya– tidak terbuang percuma saat menghadapi tantangan berat dari Persib Bandung.

Pertemuan kedua tim besar ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Senin (2/3/2026) pukul 20.30 WIB. Duel ini menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah untuk merangkak naik di papan atas klasemen.

Bernardo Tavares mengungkapkan sesi khusus penyelesaian akhir kini menjadi menu wajib dalam latihan rutin mereka. Namun, juru taktik asal Portugal tersebut mengakui bahwa tingkat akurasi tendangan para pemainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

“Mengenai penyelesaian akhir, kami sudah mencobanya dalam minggu terakhir. Kami selalu ada sesi penyelesaian akhir," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya, dikutip Senin (2/3/2026).

"Tapi memang kami harus bekerja keras lagi. Bukan hanya Bruno Moreira, tetapi pemain lain juga kurang akurat,” tambahnya.

Paulo Gali Freitas bantu Persebaya Surabaya menang 1-0 atas PSM Makassar officialpersebaya

1. Fokus pada Kreativitas dan Akurasi Serangan

Meski mengeluhkan efisiensi, Tavares melihat sisi positif dari kemampuan timnya membongkar pertahanan lawan dalam beberapa laga terakhir. Ia menilai skema permainan yang ia bangun sudah berjalan sesuai rencana, tinggal menunggu sentuhan akhir yang lebih klinis.

“Ingat, hal tersulit di sepak bola adalah menciptakan peluang. Kami sudah di jalur yang benar dengan menciptakan peluang. Kami butuh fokus dan akurasi lebih," sambung Tavares.