Jelang Persebaya Surabaya vs Persib Bandung: Thom Haye Balik, Layvin Kurzawa Absen

SURABAYA – Persib Bandung mendapat kabar baik jelang laga kontra Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026. Mereka akan kembali diperkuat Thom Haye meski Layvin Kurzawa harus absen.

Duel klasik akan mewarnai pekan ke-24 Super League 2025-2026. Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Senin 2 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

1. Thom Haye Menyusul

Dari laman resmi klub. Persib akan memboyong 22 pemain menuju Kota Pahlawan. Sebanyak 21 pemain berangkat dari Bandung, Minggu (1/3/2026) dan satu lainnya akan menyusul bergabung di Surabaya.

Pemain yang akan menyusul bergabung itu adalah Thom Haye. Sang gelandang sempat absen di dua laga sebelumnya karena izin urusan keluarga.

Pemain Timnas Indonesia itu terbang langsung dari Belanda dan sudah mendarat. Haye akan langsung bergabung dengan tim di Surabaya.