Bobotoh Cantik Nazwaa Saqinaa Prediksi Persib Bandung Sikat Persebaya Surabaya 2-0!

BOBOTOH cantik bernama Nazwaa Saqinaa memprediksi Persib Bandung akan menang 2-0 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025-2026. Namun, ia yakin duel itu akan berat.

Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin 2 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

1. Bukan Laga Mudah

Nazwaa menilai pertandingan ini bukan laga yang mudah bagi Maung Bandung. Menurutnya, Persebaya yang bermain di kandang sendiri tentu memiliki motivasi berlipat untuk meraih kemenangan.

“Laga ini pasti berat. Persebaya main di kandang, didukung langsung oleh Bonek. Mereka pasti punya ambisi besar untuk menang dan membalas kekalahan,” ujar Nazwaa, Minggu (1/3/2026).

2. Optimistis

Meski demikian, perempuan berusia 21 tahun itu tetap optimistis Persib mampu tampil maksimal dan membawa pulang tiga poin. Ia meyakini mental bertanding skuad asuhan Bojan Hodak tidak akan goyah.

“Tapi Persib tak akan kalah motivasi dan pastinya tak akan kalah mental. Justru tekanan seperti itu biasanya bikin pemain lebih terpacu,” kata Nazwaa.

Menurut Nazwaa, komposisi pemain Persib musim ini jauh lebih solid dibanding sebelumnya. Ia melihat keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan menjadi kekuatan utama Maung Bandung.

Nazwaa menilai gaya bermain Persib yang konsisten menjadi modal penting. Karena itu, faktor cuaca sekali pun tak akan menyurutkan Pangeran Biru. Ia yakin tim kesayangannya menang 2-0!