Hasil Udinese vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026: Epic Comeback, Jay Idzes Cs Menang 2-1

UDINE – Sassuolo sukses membawa pulang poin penuh saat bertandang ke markas Udinese dalam lanjutan pekan ke-25 Liga Italia 2025-2026, Minggu (15/2/2026) malam WIB. Sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama, tim yang diperkuat kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes tersebut bangkit secara dramatis lewat dua gol kilat yang tercipta hanya dalam rentang waktu dua menit.

Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi klub berjuluk Neroverdi tersebut. Sebab Sassuolo kini berhasil merangsek ke posisi kesembilan klasemen sementara dengan koleksi 32 poin, menggeser Udinese yang kini tertahan di peringkat ke-10 dengan jumlah poin yang sama namun kalah selisih gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Udinese sebenarnya memulai laga dengan sangat menjanjikan di hadapan publik Bluenergy Stadium. Laga baru berjalan 10 menit, Oumar Solet berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan kesalahan fatal bek kiri Sassuolo, Josh Doig, yang melakukan operan lemah.

Solet dengan cerdik memotong bola di sisi kanan, melakukan penetrasi ke dalam, dan melepaskan tembakan mendatar yang akurat ke pojok gawang Sassuolo. Keunggulan 1-0 untuk tuan rumah ini bertahan hingga turun minum, meski tim tamu terus berusaha mencari celah untuk menyamakan kedudukan.

Udinese vs Sassuolo. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Sassuolo tampil lebih klinis. Momentum kebangkitan dimulai pada menit ke-56 lewat sebuah serangan balik terstruktur yang dibangun dari area pertahanan sendiri.

Kerja sama apik antara Ulisses Garcia dan Andrea Pinamonti berhasil dituntaskan dengan sempurna oleh Armand Lauriente lewat sepakan ke sudut jauh gawang. Belum sempat Udinese bernapas setelah gol penyama kedudukan tersebut, Sassuolo kembali menghukum pertahanan tuan rumah dua menit berselang.