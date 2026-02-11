Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Kalah dari Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026

RATCHABURI – Mimpi Persib Bandung untuk membawa pulang hasil positif dari Thailand harus sirna setelah dipaksa menyerah 0-3 oleh Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Kekalahan telak di Ratchaburi Stadium pada Rabu (11/2/2026) malam WIB ini tidak hanya memberatkan langkah Maung Bandung menuju perempat final, tetapi juga berdampak pada misi mendongkrak ranking kompetisi antarklub Asia bagi Indonesia.

Maung Bandung sudah dikejutkan oleh gol cepat Pedro Placeres pada menit ke-5. Alih-alih bangkit, gawang Teja Paku Alam justru kembali bobol di babak kedua melalui sundulan Gabriel Mutombo (53') dan aksi individu Pedro Tana (84').

Hasil ini membuat Persib wajib menang dengan selisih minimal empat gol saat menjamu wakil Thailand tersebut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 18 Februari mendatang.

1. Kegagalan Meraup Poin Krusial di Ranking Asia

Kekalahan ini memberikan dampak langsung bagi perolehan poin Liga Indonesia di tabel peringkat kompetisi antarklub Asia. Seandainya berhasil menang, Persib diproyeksikan menyumbang tambahan 1.000 poin untuk Indonesia.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

Namun, dengan hasil nihil ini, Indonesia kehilangan kesempatan emas untuk memangkas jarak secara instan dengan pesaing terdekatnya di zona timur. Saat ini, Liga Indonesia masih tertahan di peringkat 9 zona timur dengan koleksi 26.049 poin.

Dari total angka tersebut, kontribusi terbesar musim ini (9.783 poin) memang dihasilkan melalui perjuangan Persib di ACL 2 dan Dewa United di AFC Challenge League. Namun, untuk bisa memperbaiki jatah klub di masa depan, konsistensi meraih poin kemenangan di setiap laga menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.