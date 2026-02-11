Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Kalah dari Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |22:36 WIB
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Kalah dari Ratchaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026
Suasana laga Persib Bandung vs Rathaburi FC di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

RATCHABURI – Mimpi Persib Bandung untuk membawa pulang hasil positif dari Thailand harus sirna setelah dipaksa menyerah 0-3 oleh Ratchaburi FC pada leg pertama babak 16 besar AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026. Kekalahan telak di Ratchaburi Stadium pada Rabu (11/2/2026) malam WIB ini tidak hanya memberatkan langkah Maung Bandung menuju perempat final, tetapi juga berdampak pada misi mendongkrak ranking kompetisi antarklub Asia bagi Indonesia.

Maung Bandung sudah dikejutkan oleh gol cepat Pedro Placeres pada menit ke-5. Alih-alih bangkit, gawang Teja Paku Alam justru kembali bobol di babak kedua melalui sundulan Gabriel Mutombo (53') dan aksi individu Pedro Tana (84').

Hasil ini membuat Persib wajib menang dengan selisih minimal empat gol saat menjamu wakil Thailand tersebut di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 18 Februari mendatang.

1. Kegagalan Meraup Poin Krusial di Ranking Asia

Kekalahan ini memberikan dampak langsung bagi perolehan poin Liga Indonesia di tabel peringkat kompetisi antarklub Asia. Seandainya berhasil menang, Persib diproyeksikan menyumbang tambahan 1.000 poin untuk Indonesia.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs Ratchaburi FC. (Foto: Instagram/persib)

Namun, dengan hasil nihil ini, Indonesia kehilangan kesempatan emas untuk memangkas jarak secara instan dengan pesaing terdekatnya di zona timur. Saat ini, Liga Indonesia masih tertahan di peringkat 9 zona timur dengan koleksi 26.049 poin.

Dari total angka tersebut, kontribusi terbesar musim ini (9.783 poin) memang dihasilkan melalui perjuangan Persib di ACL 2 dan Dewa United di AFC Challenge League. Namun, untuk bisa memperbaiki jatah klub di masa depan, konsistensi meraih poin kemenangan di setiap laga menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3201102/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-RASa_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Leg I 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026: Pangeran Biru Tumbang 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/51/3201097/timnas_indonesia_u_17-nXDq_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs China U-17 Jilid II di Laga Uji Coba: Garuda Asia Kalah Tipis 2-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3201092/persib_bandung-0eh7_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Gol Cepat Tuan Rumah Kejutkan Maung Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/261/3201088/persib_bandung-KPGz_large.jpg
Hasil 16 Besar AFC Champions League 2025-2026: Ratchaburi FC Cetak Gol Cepat, Persib Bandung Tertinggal 0-1
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/11/51/1675859/alasan-pb-pobsi-alasan-boyong-ke-indonesia-efren-reyes-dan-django-bustamante-masih-jadi-magnet-biliar-dunia-zgw.jpg
Alasan PB POBSI Alasan Boyong ke Indonesia, Efren Reyes dan Django Bustamante Masih Jadi Magnet Biliar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/11/gelandang_ratchaburi_fc_pedro_placeres_alias_tana.jpg
Persib Bandung Tertinggal 0-1 dari Ratchaburi FC di Babak Pertama Leg 1 16 Besar ACL 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement