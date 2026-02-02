Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Buat Clearance Gemilang, Intip Statistik Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes di Laga Pissa vs Sassuolo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |00:05 WIB
Buat Clearance Gemilang, Intip Statistik Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes di Laga Pissa vs Sassuolo
Jay Idzes bantu Sassuolo menang 3-1 atas Pisa di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/@jayidzes)
KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes tampil gemilang saat timnya, Sassuolo, menang 3-1 atas Pisa dalam lanjutan pekan ke-23 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Stadio Romeo Anconetani, Pisa, Sabtu 31 Januari 2026 malam WIB. Jay Idzes tampil 90 menit dalam laga tersebut.

Ia bekerja sama dengan Tarik Muharemovic, Sebastian Walukiewicz, dan Josh Doig untuk mengawal pertahanan Neroverdi -julukan Sassuolo. Berdasarkan data Aiscore, pemain 25 tahun itu melakukan dua kali intersepsi dan enam kali clearance. Ia juga melakukan sekali tekel dan sekali pelanggaran.

1. Jay Idzes Buat Clearance Gemilang

Jay Idzes buat clearance gemilang di laga Pissa vs Sassuolo. (Foto: Instagram/@seriea)
Jay Idzes buat clearance gemilang di laga Pissa vs Sassuolo. (Foto: Instagram/@seriea)

Di menit 53, Pisa hampir menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Beruntung, Sassuolo memiliki pemain sekaliber Jay Idzes.

Saat itu, Jay Idzes melakukan sapuan atau clearance tepat di garis gawang Sassuolo kawalan Arijanet Muric. Jika saja Jay Idzes tidak melakukan clearance, skor akan berubah sama kuat 2-2 dan Sassuolo belum tentu memenangkan pertandingan.

2. Sassuolo dalam Tren Positif

Dalam laga itu, Jay Idzes mendapatkan rating penilaian 6,8. Rating tertinggi di Sassuolo diraih Domenico Berardi dengan 8,2.

Kemenangan ini membuat posisi Sassuolo berada di posisi ke-10 klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 29 poin. Perolehan poin itu didapat dari delapan kemenangan, lima imbang, dan sepuluh kekalahan.

 

Halaman:
1 2
      
