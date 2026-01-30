Update Bursa Transfer Persib Bandung: Pemain Anyar Ketiga Segera Mendarat!

UPDATE bursa transfer Persib Bandung akan diulas Okezone. Persib Bandung hampir pasti mengamankan nama anyar ketiga di bursa transfer paruh musim 2025-2026, setelah sebelumnya mengamankan jasa Layvin Kurzawa dan Dion Markx. Namun, pemain anyar ketiga ini tidak benar-benar baru, melainkan balik dari masa peminjaman.

Sosok yang dimaksud adalah Dedi Kusnandar. Dado -sapaan akrab Dedi Kusnandar- awal musim ini dipinjamkan Persib Bandung ke salah satu klub Super League 2025-2026, Bhayangkara FC.

1. Jarang Main di Bhayangkara FC

Alasan Persib Bandung meminjamkan Dedi Kusnandar agar eks gelandang Timnas Indonesia itu mendapatkan menit tampil yang banyak di Super League 2025-2026. Namun, Dedi Kusnandar tidak mendapatkan menit maksimal.

Dedi Kusnandar dilepas Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Dedi Kusnandar hanya main enam kali di Super League 2025-2026 bersama The Guardians -julukan Bhayangkara FC. Dari enam pertandingan itu, Dedi Kusnandar hanya mencatatkan 163 menit tampil.

Karena tenaganya tidak terlalu diandalkan, Dedi Kusnandar dipulangkan Bhayangkara FC ke Persib Bandung. Konfirmasi itu disampaikan Bhayangkara FC di akun Instagram-nya, @bhayangkarafc

“Terimakasih @dedikusnandar11 atas dedikasi dan kontribusi bersama skuad The Guardians of Saburai!” tulis akun @bhayangkarafc.