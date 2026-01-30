Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sebut Super League Tak Mudah, Alfeandra Dewangga Ingin Persib Bandung Jaga Momentum saat Hadapi Persis Solo

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |03:17 WIB
Sebut Super League Tak Mudah, Alfeandra Dewangga Ingin Persib Bandung Jaga Momentum saat Hadapi Persis Solo
Alfeandra Dewangga menyadari tidak ada laga yang mudah di Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Alfeandra Dewangga menyadari tidak ada laga yang mudah di Super League 2025-2026. Maka dari itu, ia ingin Persib Bandung bermain habis-habisan demi menjaga momentum positif, saat berjumpa Persis Solo.

Laga Persis Solo vs Persib Bandung itu merupakan matchday 19 Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 31 Januari 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Semangat Berlipat Ganda

Borneo FC menang 1-0 atas Persis Solo BorneoSMR

Dewangga mengaku punya semangat berlipat ganda saat menghadapi Persis meski pun berlaga di kandang lawan. Ia menegaskan timnya akan berusaha menampilkan performa terbaiknya ketika mendapatkan menit bermain.

"Penting bagi kami adalah kemenangan pada setiap pertandingan sampai akhir musim," kata Dewangga dilansir dari laman Persib, Jumat (30/1/2026).

Mantan pemain PSIS Semarang itu tidak mau memandang mudah sebuah laga hanya karena lawan ada di papan bawah klasemen. Pasalnya, mereka pastinya punya semangat luar biasa untuk memperbaiki posisi di klasemen.

"Kemarin juga kesusahan (lawan PSBS). Padahal, klasemen jauh. Karena di sepakbola Indonesia tidak ada yang bisa diprediksi, siapa yang bisa menang, siapa yang bisa kalah," tegas Dewa –sapaan akrabnya.

 

Halaman:
1 2
      
