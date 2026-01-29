Shayne Pattynama Debut di Laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta? Begini Kata Mauricio Souza

Shayne Pattynama berpotensi debut di laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, membuka peluang Shayne Pattynama debut di laga kontra Persita Tangerang. Mauricio Souza mengungkapkan, Shayne Pattynama sudah mengikuti sesi latihan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

1. Shayne Pattynama Pemain Anyar Persija Jakarta

Shayne Pattynama merupakan rekrutan anyar Macan Kemayoran yang didatangkan pada 23 Januari 2026. Pemain berusia 27 tahun itu gabung Persija Jakarta usai berpisah dengan klub Thailand Buriram United.

Shayne Pattynama pemain anyar Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)

Tak butuh waktu lama, Shayne Pattynama langsung menyesuaikan diri dengan skuad Macan Kemayoran. Bek Timnas Indonesia itu berpeluang debut bersama Persija Jakarta saat tandang kontra Persita Tangerang.

Pertandingan pekan ke-19 Super League 2025-2026 berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Jumat 30 Januari 2026 pukul 15.30 WIB. Mauricio Souza mengatakan, peluang Shayne Pattynama bermain sangatlah besar.

"Pattynama pertama sudah masuk dalam daftar pemain," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers menjelang laga Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Kamis (29/1/2026).

"Ia sudah persiapan latihan dengan baik dalam minggu ini. Ia sudah siap untuk bermain," tambah mantan pelatih Madura United ini.