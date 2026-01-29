Segar Bugar Pasca-Absen, Eliano Reijnders Siap Tempur di Laga Persis Solo vs Persib Bandung

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Eliano Reijnders, menebar ancaman menjelang laga tandang kontra Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini menegaskan kesiapannya untuk tampil habis-habisan demi membantu Maung Bandung membawa pulang poin penuh dari Stadion Manahan, Solo, pada 31 Januari 2026 mendatang.

Pemain Timnas Indonesia tersebut sempat absen membela Persib saat menang 1-0 atas PSBS Biak pada pekan lalu. Eliano Reijnders terpaksa menepi dari lapangan hijau lantaran harus menjalani hukuman larangan bertanding akibat akumulasi kartu kuning.

Eliano Reijnders mengatakan kondisinya sangat fit untuk memainkan laga melawan Laskar Sambernyawa –julukan Persis. Jadi, dia akan memberikan kontribusi terbaiknya sepanjang 90 menit permainan jika dipercaya turun oleh tim pelatih.

"Minggu lalu saya tidak bermain. Jadi, saya punya waktu istirahat lebih banyak. Saya bugar," kata Reijnders dilansir dari laman resmi Persib, Kamis (29/1/2026).

Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung @eliano.r

1. Waspadai Kejutan Laskar Sambernyawa di Kandang

Menurutnya, Persib memang lebih diunggulkan di atas kertas, tetapi ia mengingatkan rekan-rekannya agar jangan memandang remeh Persis. Untuk itu, tim asuhan Bojan Hodak wajib mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin demi menjaga konsistensi di jalur juara.