Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Segar Bugar Pasca-Absen, Eliano Reijnders Siap Tempur di Laga Persis Solo vs Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |17:06 WIB
Segar Bugar Pasca-Absen, Eliano Reijnders Siap Tempur di Laga Persis Solo vs Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Eliano Reijnders, menebar ancaman menjelang laga tandang kontra Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini menegaskan kesiapannya untuk tampil habis-habisan demi membantu Maung Bandung membawa pulang poin penuh dari Stadion Manahan, Solo, pada 31 Januari 2026 mendatang.

Pemain Timnas Indonesia tersebut sempat absen membela Persib saat menang 1-0 atas PSBS Biak pada pekan lalu. Eliano Reijnders terpaksa menepi dari lapangan hijau lantaran harus menjalani hukuman larangan bertanding akibat akumulasi kartu kuning.

Eliano Reijnders mengatakan kondisinya sangat fit untuk memainkan laga melawan Laskar Sambernyawa –julukan Persis. Jadi, dia akan memberikan kontribusi terbaiknya sepanjang 90 menit permainan jika dipercaya turun oleh tim pelatih.

"Minggu lalu saya tidak bermain. Jadi, saya punya waktu istirahat lebih banyak. Saya bugar," kata Reijnders dilansir dari laman resmi Persib, Kamis (29/1/2026).

Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung @eliano.r
Eliano Reijnders siap main di posisi mana pun untuk Persib Bandung @eliano.r

1. Waspadai Kejutan Laskar Sambernyawa di Kandang

Menurutnya, Persib memang lebih diunggulkan di atas kertas, tetapi ia mengingatkan rekan-rekannya agar jangan memandang remeh Persis. Untuk itu, tim asuhan Bojan Hodak wajib mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin demi menjaga konsistensi di jalur juara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/49/3198026/mauricio_souza-MuRA_large.jpg
John Herdman Blusukan ke Markas Latihan Persija Jakarta, Mauricio Souza Terkagum-kagum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/49/3198022/shayne_pattynama_bersama_sandy_walsh-qUQD_large.jpg
Kejutan Transfer! Shayne Pattynama Sempat Sembunyikan Kabar Kepindahan ke Persija Jakarta dari Sandy Walsh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/49/3198019/pedro_matos-adGq_large.jpg
Jelang Persebaya Surabaya vs Dewa United, Pedro Matos Tak Sabar Debut di Gelora Bung Tomo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/49/3198014/shayne_pattynama-2w57_large.jpg
Kisah Shayne Pattynama dan Candu Soto Ayam: Alasan di Balik Kepindahannya ke Persija Jakarta
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/29/51/1671229/persaingan-bintang-padel-dunia-di-generali-hexagon-cup-2026-live-di-vision-osz.webp
Persaingan Bintang Padel Dunia di Generali Hexagon Cup 2026, Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/29/timnas_futsal_indonesia.jpg
Live MNCTV Malam Ini! Timnas Futsal Indonesia Vs Kirgistan di Piala Asia Futsal 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement