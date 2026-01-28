Respons Layvin Kurzawa Ikut Latihan Perdana Persib Bandung Hari Ini

PERSONEL anyar Persib Bandung, Layvin Kurzawa, akhirnya bergabung dengan tim. Bahkan pemain asal Prancis ini langsung mengikuti sesi latihan yang digelar di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026).

Pemain yang pernah membela Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Prancis dan Fulham di Liga Inggris ini mengaku antusias menjalani latihan perdananya. Sebab, baginya membela Persib Bandung merupakan pilihan yang tepat.

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

“Ini murni keputusan saya. (Persib) pilihan terbaik untuk saya dan karier saya,” ujar Layvin Kurzawa.

1. Layvin Kurzawa Pernah ke Indonesia pada 2018

Pemain berusia 33 tahun mengakui bukan pertama kalinya berada di Indonesia. Ia pernah singgah untuk berlibur bersama keluarga tepatnya pada 2018.

Karena itu, ia mengaku antusias ketika mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Persib Bandung sekalipun hanya berlangsung setengah musim.

“Ini petualangan baru dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini,” kata eks pemain Boavista ini.