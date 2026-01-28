Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Layvin Kurzawa Ikut Latihan Perdana Persib Bandung Hari Ini

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |17:43 WIB
Respons Layvin Kurzawa Ikut Latihan Perdana Persib Bandung Hari Ini
Layvin Kurzawa resmi latihan bareng Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
A
A
A

PERSONEL anyar Persib Bandung, Layvin Kurzawa, akhirnya bergabung dengan tim. Bahkan pemain asal Prancis ini langsung mengikuti sesi latihan yang digelar di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026).

Pemain yang pernah membela Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Prancis dan Fulham di Liga Inggris ini mengaku antusias menjalani latihan perdananya. Sebab, baginya membela Persib Bandung merupakan pilihan yang tepat.

Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Layvin Kurzawa sudah berlatih bersama Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

“Ini murni keputusan saya. (Persib) pilihan terbaik untuk saya dan karier saya,” ujar Layvin Kurzawa.

1. Layvin Kurzawa Pernah ke Indonesia pada 2018

Pemain berusia 33 tahun mengakui bukan pertama kalinya berada di Indonesia. Ia pernah singgah untuk berlibur bersama keluarga tepatnya pada 2018.

Karena itu, ia mengaku antusias ketika mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Persib Bandung sekalipun hanya berlangsung setengah musim.

“Ini petualangan baru dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini,” kata eks pemain Boavista ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/49/3198046/shayne_pattynama-rQh7_large.jpg
Masuk Daftar Skuad Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Shayne Pattynama Segera Debut?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/49/3197864/layvin_kurzawa_dipastikan_absen_di_laga_persis_solo_vs_persib_bandung_kurzawa-znes_large.jpg
Bojan Hodak: Layvin Kurzawa dan Dion Markx Belum Main di Laga Persis Solo vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/49/3197870/shayne_pattynama_ingin_antar_persija_jakarta_juara_super_league_2025_2026_spattynama-HPIt_large.jpg
Misi Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Antar Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/49/3197825/shayne_pattynama_siap_bersinar_bersama_persija_jakarta_spattynama-49qR_large.jpg
Ambisi Besar Shayne Pattynama, Bawa Persija Jakarta Sapu Bersih Kemenangan di Super League 2025-2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/28/51/1670851/alwi-farhan-tembus-16-besar-rachelfebi-sukses-sikat-ganda-china-ysr.webp
Alwi Farhan Tembus 16 Besar, Rachel/Febi Sukses Sikat Ganda China
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/27/timnas_futsal_indonesia_membantai_korea_selatan.jpg
Klasemen Grup A Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Nyaman di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement