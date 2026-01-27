Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Ungkap Alasan Pantau Langsung Sesi Latihan Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |21:17 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Ungkap Alasan Pantau Langsung Sesi Latihan Persija Jakarta
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, ternyata punya alasan tersendiri memantau langsung sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
DEPOK – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, ternyata punya alasan tersendiri memantau langsung sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Selasa (27/1/2026) sore WIB. sengaja hadir untuk melihat kebiasaan pemain saat latihan. 

Kehadiran Herdman dalam sesi latihan cukup menyita perhatian dan menjadi momen langka. Karenanya, agak jarang pelatih Timnas Indonesia memantau langsung sesi latihan klub. 

1. Penting Lihat Pemain Sehari-hari

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hadir di sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika)
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hadir di sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika)

Sebagai pelatih Skuad Garuda, Herdman mengungkapkan betapa pentingnya memantau langsung pemain berlabel Timnas Indonesia dalam sesi latihan klub-klub. Figur asal Inggris itu ingin mengetahui lebih dalam keseharian calon anak-anak asuhnya.

“Ketika datang menyaksikan sesi latihan hari ini, saya melihat bagaimana perilaku para pemain, kebiasaan mereka saat berlatih, khususnya pemain tim nasional,” kata Herdman kepada wartawan termasuk Okezone, Selasa (27/1/2026).

“Saya perlu melihat semuanya. Penting untuk menyaksikan mereka bermain, dan pada akhirnya mendapatkan kesempatan melihat mereka langsung di lingkungan klub masing-masing,” sambung pria berusia 50 tahun itu. 

Dalam tubuh Persija Jakarta, memang cukup banyak pemain yang merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, Fajar Fathurrahman, hingga Rayhan Hannan. 

 

