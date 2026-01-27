Momen Langka, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Pantau Langsung Latihan Persija Jakarta!

DEPOK – Momen langka terlihat dalam sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Selasa (27/1/2026) sore WIB. Sebab, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memantau langsung dari dekat!

Herdman hadir dalam sesi latihan Persija tanpa pengawalan ketat. Figur asal Inggris itu tidak ditemani oleh asisten pelatihnya, Cesar Meylan.

Tidak diketahui pasti sudah berapa lama Herdman memantau latihan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Namun, ia mengikuti jalannya latihan hingga selesai!

1. Lempar Senyum

Selepas latihan, Herdman melempar senyuman dan menyapa awak media yang hadir di lokasi. Ia mengatakan, sengaja datang untuk menambah pengetahuan soal sepakbola Indonesia.

“Saya rasa jawabannya masih sama seperti hari Sabtu lalu. Yang terpenting adalah mengambil waktu dan melakukan penilaian serta analisis yang lebih mendalam terhadap liga dan kualitasnya,” kata Herdman kepada awak media termasuk Okezone, Selasa (27/1/2026).

“Ketika datang menyaksikan sesi latihan hari ini, saya melihat bagaimana perilaku para pemain, kebiasaan mereka saat berlatih, khususnya pemain tim nasional,” imbuh pria berusia 50 tahun itu.

“Saya perlu melihat semuanya. Penting untuk menyaksikan mereka bermain, dan pada akhirnya mendapatkan kesempatan melihat mereka langsung di lingkungan klub masing-masing,” tegas Herdman.