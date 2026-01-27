Persija Jakarta Resmi Lepas Alan Cardoso, Efek Kehadiran Shayne Pattynama?

JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta mengambil keputusan berani pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 dengan resmi melepas bek sayap asal Brasil, Alan Cardoso. Langkah ini diambil sebagai konsekuensi logis setelah Macan Kemayoran sukses mengamankan tanda tangan penggawa Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, yang bermain di posisi serupa.

“Persija dan Alan Cardoso resmi menutup lembar kebersamaan. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama di paruh musim Super League 2025-2026,” tulis keterangan resmi Persija Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Keputusan mendepak Alan Cardoso tergolong mengejutkan bagi banyak pihak. Pasalnya, pemain jebolan liga Brasil tersebut menunjukkan performa yang sangat konsisten dan impresif sejak didatangkan ke ibu kota pada awal musim Super League 2025-2026.

1. Dampak Kedatangan Shayne Pattynama di Sektor Kiri

Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta

Namun di sisi lain, hengkangnya Alan Cardoso dinilai sebagai langkah efisiensi skuad yang wajar. Keberhasilan Persija Jakarta menggaet Shayne Pattynama di bursa transfer paruh musim ini membuat persaingan di posisi bek sayap kiri menjadi sangat ketat, sehingga manajemen harus memilih salah satu demi keseimbangan komposisi pemain asing.

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyampaikan rasa hormat dan kehangatan atas kebersamaan yang telah dilalui dengan Alan Cardoso. Menurutnya, keputusan berpisah ini merupakan jalan keluar terbaik bagi kebutuhan taktis tim maupun masa depan sang pemain itu sendiri.