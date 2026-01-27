Cetak Gol Solo Run ke Gawang PSIM Yogyakarta, Rachmat Irianto Dijuluki Maradonanya Persebaya Surabaya!

RACHMAT Irianto mencetak gol solo run yang indah saat laga PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya di pekan ke-18 Super League 2025-2026. Putra dari almarhum Bejo Sugiantoro itu langsung dapat julukan spesial!

Rian menyumbang satu gol saat Persebaya membungkam PSIM 3-0 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Minggu 25 Januari 2026. Pemain 26 tahun itu mencetak gol indah lewat aksi solo run.

1. Giring Bola dari Tengah Lapangan

Pemain kelahiran Surabaya itu menggiring bola dari tengah lapangan hingga memasuki kotak penalti PSIM. Setelah mengecoh satu pemain lawan, ia melesakkan tendangan ke pojok kanan yang tak mampu dijangkau kiper Cahya Supriadi.

Gol tersebut membuat pelatih Bernardo Tavares takjub. Sampai-sampai, juru taktik asal Portugal itu menyebut Irianto sebagai Maradona-nya Persebaya.

“Kalau saya melihat gol hari ini dan saya belum pernah melihat Rian sebelumnya. Saya akan bilang namanya adalah Rian Diego Armando Maradona,” ucap Tavares, dikutip dari laman I League, Selasa (27/1/2026).

Terlepas dari penampilan apik pemainnya, eks staf Jose Mourinho itu mengungkap kunci kemenangan Persebaya. Menurutnya, Bajul Ijo menjalani taktik dan strategi dengan baik.