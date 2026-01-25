Hasil PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Libas Tuan Rumah 3-0

BANTUL – Persebaya Surabaya tampil perkasa saat bertamu ke markas PSIM Yogyakarta dalam lanjutan kompetisi Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Bajul Ijo tersebut sukses mencuri poin penuh setelah menumbangkan tuan rumah dengan skor telak 3- di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIM dan Persebaya memainkan laga dengan tempo sedang. Hal itu dikarenakan kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan satu sama lainnya.

Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- dapat unggul lebih dahulu atas PSIM. Kepastian itu setelah Gali Freitas mampu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-35.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Persebaya masih unggul 1-0 atas Skuad Laskar Mataram -julukan PSIM.

PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Babak kedua

PSIM tampil lebih ngotot pada awal babak kedua untuk segera mencetak gol balasan. Akan tetapi, Persebaya bermain cukup solid sehingga pertahanan sulit ditembus.