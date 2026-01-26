Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Banten Warriors Gusur Singo Edan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |21:01 WIB
Hasil Dewa United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Menang 2-0, <i>Banten Warriors</i> Gusur Singo Edan
Dewa United menang 2-0 atas Arema FC di pekan ke-18 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

SERANG – Hasil Dewa United vs Arema FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Banten (BIS), Serang, Banten, Senin (26/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Banten Warriors.

Dua gol kemenangan Dewa United diborong Alex Martins (4’, 43’). Hasil itu membawa mereka naik ke posisi 10 klasemen Super League 2025-2026 dengan 23 poin dari 18 laga, sekaligus menggusur Arema FC ke urutan 11.

Dewa United vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
Dewa United vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Jalannya Pertandingan

Dewa United bermain trengginas sejak awal pertandingan di paruh pertama. Tak butuh waktu lama, Banten Warriors -julukan Dewa United- langsung unggul di menit keempat.

Adalah Alex Martins (4' (P)) yang berhasil mencetak gol lewat titik putih. Usai gol tersebut, Arema FC mencoba membalas dengan kombinasi permainan cepat dan umpan panjang.

Sayangnya, upaya Singo Edan -julukan Arema FC- tak membuahkan hasil. Sementara, Dewa United justru berhasil menggandakan keunggulan.

Alex Martins (43') kembali mencetak gol lewat tendangan jarak dekat. Akhirnya, tidak ada gol tambahan hingga pertandingan babak pertama selesai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/49/3197704/berikut_tiga_pemain_top_yang_ramaikan_bursa_transfer_super_league_paruh_musim_2025_2026-RhVu_large.jpg
3 Pemain Top yang Ramaikan Bursa Transfer Super League Paruh Musim 2025-2026, Nomor 1 Eks Timnas Prancis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/49/3197697/simak_kata_kata_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_usai_nonton_2_laga_super_league_2025_2026-UkDq_large.jpg
Kata-Kata Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Usai Nonton 2 Laga Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/49/3197663/simak_adu_gaji_shayne_pattynama_di_buriram_united_dengan_persija_jakarta-FjmD_large.jpg
Adu Gaji Shayne Pattynama di Buriram United dengan Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/49/3197598/shin_tae_yong_dinilaii_cocok_melatih_persib_bandung_shintaeyong7777-5b2i_large.jpg
Jika Bojan Hodak Pergi, Persib Bandung Disarankan Kontrak Shin Tae-yong sebagai Pelatih
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/26/11/1669993/indonesia-targetkan-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-futsal-dan-piala-aff-futsal-3-edisi-beruntun-kez.webp
Indonesia Targetkan Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal dan Piala AFF Futsal 3 Edisi Beruntun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/26/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman.jpg
Komentar Hati-Hati John Herdman usai Pantau Super League
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement