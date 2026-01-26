Hasil Dewa United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Banten Warriors Gusur Singo Edan

SERANG – Hasil Dewa United vs Arema FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Banten (BIS), Serang, Banten, Senin (26/1/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Banten Warriors.

Dua gol kemenangan Dewa United diborong Alex Martins (4’, 43’). Hasil itu membawa mereka naik ke posisi 10 klasemen Super League 2025-2026 dengan 23 poin dari 18 laga, sekaligus menggusur Arema FC ke urutan 11.

Dewa United vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Jalannya Pertandingan

Dewa United bermain trengginas sejak awal pertandingan di paruh pertama. Tak butuh waktu lama, Banten Warriors -julukan Dewa United- langsung unggul di menit keempat.

Adalah Alex Martins (4' (P)) yang berhasil mencetak gol lewat titik putih. Usai gol tersebut, Arema FC mencoba membalas dengan kombinasi permainan cepat dan umpan panjang.

Sayangnya, upaya Singo Edan -julukan Arema FC- tak membuahkan hasil. Sementara, Dewa United justru berhasil menggandakan keunggulan.

Alex Martins (43') kembali mencetak gol lewat tendangan jarak dekat. Akhirnya, tidak ada gol tambahan hingga pertandingan babak pertama selesai.